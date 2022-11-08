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"Понадобится много металла". Black Iron готова участвовать в восстановлении Украины

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Мэтт Симпсон: Как и планировали, мы намерены вложить в Шимановский проект до $1,1 млрд в ближайшие годы
Мэтт Симпсон: Как и планировали, мы намерены вложить в Шимановский проект до $1,1 млрд в ближайшие годы
Скриншот: Midas Letter / YouTube

Канадская железорудная компания Black Iron считает проект Шимановского месторождения в Криворожском районе Днепропетровской области важным для восстановления Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил СЕО Black Iron Мэтт Симпсон в интервью "РБК-Украина".

По его словам, компания подтверждает готовность реализовать проект и уже достигла договоренности с Минобороны Украины о стоимости необходимого участка для проекта и способах компенсации, а также о том, что до завершения боевых действий участок будет находиться в распоряжении военных.

"Black Iron даже готова внести денежную предоплату, чтобы подтвердить свою серьезность и поддержку Украины. Такой документ позволит запустить ряд других подготовительных процессов, чтобы условно говоря, на следующий день после войны мы могли приступить к реализации проекта. И окончательно убедит инвесторов в готовности правительства поддерживать большие инвестиции", – добавил Симпсон.

По его словам, компания не видит оснований пересматривать основные параметры проекта.

"То есть, как и планировали, мы намерены вложить в Шимановский проект до $1,1 млрд в ближайшие годы, создать здесь непосредственно до 1 тыс. рабочих мест и до 3500 опосредованно. Насколько мне известно, мы все еще остаемся самым крупным такого рода новым инвестором в добывающей отрасли и в Днепропетровской области", – сказал он.

Среди рисков он назвал вызовы, связанные с логистикой и энергетической инфраструктурой.

"Однако с этими рисками будут работать все бизнесы в Украине. Кроме того, для инвесторов гораздо более важны регуляторные вызовы, эффективная работа правоохранительной системы, прозрачные правила игры на законодательном поле и в фискальной системе. Если все это будет работать, то технические вопросы будут решены гораздо быстрее, – отметил руководитель. – Мы убеждены, что как раз деятельность Black Iron пригодится для восстановления Украины. Ведь для строительства понадобится много металла, есть ли что-то лучшее, чем получать его из руды из нового рудника на территории Украины? Поскольку наш проект предусматривает добычу руды с высоким содержанием железа, это еще и более экологически эффективно, то есть будет соответствовать всем европейским нормам".

Симпсон добавил, что пока компания сконцентрировалась на бумажной работе – подготовке документации для оценки влияния на окружающую среду, доработке технических деталей проекта.

"Кроме того, и до начала вторжения, и сейчас мы работаем с местными общинами – реализуем проекты дорожной инфраструктуры, помогаем местной территориальной обороне Кривого Рога, поддерживаем наших работников, не сокращая рабочих мест. Мы также перечисляем средства в поддержку Вооруженных сил", – сообщил он.

Теги: Украина, Канада, инвестиции, промышленность, бизнес, железная руда
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