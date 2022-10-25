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Украина нарастила экспорт металлолома в ЕС в пять раз – СМИ

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Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию UAprom, что все партии металлолома оформляют на двух таможнях в Ровно и Луцке
Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию UAprom, что все партии металлолома оформляют на двух таможнях – в Ровно и Луцке
Фото: depositphotos.com

Объем лома черных металлов, который отправляется из Украины на экспорт в страны Европейского союза, в сентябре по сравнению с августом вырос в пять раз, пишет 25 октября издание UAprom со ссылкой на свои источники на рынке.

"Если в августе из Украины вывезли 1 тыс. т металлолома в тестовом режиме, то уже в сентябре экспортеры металлолома наладили стабильные поставки в Польшу, Словакию и Литву, а суммарные объемы достигли 5 тыс. т", – цитирует сайт своего инсайдера.

Другой знакомый с ситуацией источник сообщил журналистам, что все партии металлолома оформляют на двух таможнях – в Ровно и Луцке.

"Они выдают так называемые сертификаты о происхождении Евро-1, благодаря которым экспортеры металлолома не платят пошлину в 180/т", – сказал он.

Такой рост поставок металлолома в страны ЕС показывает, что нет никаких проблем ни с экспортом сырья в европейские страны, ни с оформлением сертификата Евро-1, о чем неоднократно заявляли ломозаготовители, рассказал в комментарии порталу руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"Но при этом складывается парадоксальная ситуация: украинские металлурги не могут доказать в налоговых органах всю цепочку украинского происхождения и поставку металлолома, а отдельным экспортерам металлолома, причем только на таможнях в Луцке и Ровно, это удается, за счет чего они и получают сертификат Евро-1", – заявил эксперт.

Он добавил, что все 5 тыс. т металлолома были поставлены не металлургическим заводам, как требует сертификат Евро-1, а европейским трейдерам.

"Проследить, попал ли украинский металлолом на метпредприятия, невозможно. Поэтому все эти игры с сертификатами и трейдерами больше похожи на схематоз: чтобы избежать уплаты пошлины €180/т, вывести прибыль с территории Украины, а само сырье реэкспортировать в Турцию или даже Приднестровье, поскольку в ЕС массово останавливаются сталеплавильные мощности", – считает Головко.

Теги: Украина, налоги, Ровно, Луцк, таможня, экспорт, пошлины, металлургия, Европейский союз, металлолом, ЕС
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