Украина нарастила экспорт металлолома в ЕС в пять раз – СМИ

Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию UAprom, что все партии металлолома оформляют на двух таможнях – в Ровно и Луцке Фото: depositphotos.com

"Если в августе из Украины вывезли 1 тыс. т металлолома в тестовом режиме, то уже в сентябре экспортеры металлолома наладили стабильные поставки в Польшу, Словакию и Литву, а суммарные объемы достигли 5 тыс. т", – цитирует сайт своего инсайдера.

Другой знакомый с ситуацией источник сообщил журналистам, что все партии металлолома оформляют на двух таможнях – в Ровно и Луцке.

"Они выдают так называемые сертификаты о происхождении Евро-1, благодаря которым экспортеры металлолома не платят пошлину в €180/т", – сказал он.

Такой рост поставок металлолома в страны ЕС показывает, что нет никаких проблем ни с экспортом сырья в европейские страны, ни с оформлением сертификата Евро-1, о чем неоднократно заявляли ломозаготовители, рассказал в комментарии порталу руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"Но при этом складывается парадоксальная ситуация: украинские металлурги не могут доказать в налоговых органах всю цепочку украинского происхождения и поставку металлолома, а отдельным экспортерам металлолома, причем только на таможнях в Луцке и Ровно, это удается, за счет чего они и получают сертификат Евро-1", – заявил эксперт.

Он добавил, что все 5 тыс. т металлолома были поставлены не металлургическим заводам, как требует сертификат Евро-1, а европейским трейдерам.

"Проследить, попал ли украинский металлолом на метпредприятия, невозможно. Поэтому все эти игры с сертификатами и трейдерами больше похожи на схематоз: чтобы избежать уплаты пошлины €180/т, вывести прибыль с территории Украины, а само сырье реэкспортировать в Турцию или даже Приднестровье, поскольку в ЕС массово останавливаются сталеплавильные мощности", – считает Головко.