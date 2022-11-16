ГБР обнаружили на Одесской таможне мясо из Беларуси на $3,6 млн. Его передадут ВСУ

Установлено, что продукция была завезена на территорию Украины в режиме транзита еще до 24 февраля и уже планировалась для дальнейшей переправки дальше за границу.
Однако после начала широкомасштабной агрессии России рефрижераторы остались на таможне и их дальнейшее движение было заблокировано. Все это время товар хранился на частном терминале. Чиновники таможни ничего не сделали, чтобы у своевременно передать выявленный товар страны – пособника агрессора уполномоченным органам Украины, заявили в ГБР.
Примерная стоимость мяса составляет более $3,6 млн. Продукция изъята. После завершения экспертизы на качество оно будет направлено на нужды Вооруженных сил Украины.
В ГБР напомнили, что неоднократно передавали военным имущество, выявленное в ходе расследований. В частности, ВСУ был передан 21 автомобиль скорой помощи, а военно-гражданским администрациям – другое ценное имущество.
Также бюро выявило и инициировало передачу Вооруженным силам Украины 27 грузовиков из России и Беларуси. Кроме того, военным передали большой арсенал оружия, обнаруженный ДБР в Донецкой области.
По результатам расследований ДБР передало военным почти 3 млн пачек сигарет.