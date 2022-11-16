ГБР обнаружили на Одесской таможне мясо из Беларуси на $3,6 млн. Его передадут ВСУ

Установлено, что продукция была завезена на территорию Украины в режиме транзита еще до 24 февраля и уже планировалась для дальнейшей переправки дальше за границу.

Однако после начала широкомасштабной агрессии России рефрижераторы остались на таможне и их дальнейшее движение было заблокировано. Все это время товар хранился на частном терминале. Чиновники таможни ничего не сделали, чтобы у своевременно передать выявленный товар страны – пособника агрессора уполномоченным органам Украины, заявили в ГБР.

Примерная стоимость мяса составляет более $3,6 млн. Продукция изъята. После завершения экспертизы на качество оно будет направлено на нужды Вооруженных сил Украины.