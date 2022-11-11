ГБР проводит обыски у главы бюджетного комитета Верховной Рады Аристова – СМИ

По информации издания, обыски проводит Государственное бюро расследований (ГБР).
Источник "РБК-Украина" сообщил, что обыски проходят 11 ноября с 7.00.
В пресс-службу Аристова обратилась за комментарием LIGA.net, однако представитель депутата заявил, что "не располагает такой информацией".
Другие детали пока неизвестны.
Аристов до избрания в Верховную Раду в 2019 году занимался бизнесом. В частности, был соучредителем сети кафе-баров Oysters Cava Bar, основателем ресторана Fish House и рыбных баров Fish House Bar, а также импортера свежей рыбы и морепродуктов ООО "Атлантик-ЮММА" и других компаний.