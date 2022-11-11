ГБР проводит обыски у главы бюджетного комитета Верховной Рады Аристова – СМИ

По информации СМИ, обыски у Юрия Аристова проходят с 7.00 Фото: Юрій Арістов / Facebook

По информации издания, обыски проводит Государственное бюро расследований (ГБР).

Источник "РБК-Украина" сообщил, что обыски проходят 11 ноября с 7.00.

В пресс-службу Аристова обратилась за комментарием LIGA.net, однако представитель депутата заявил, что "не располагает такой информацией".

Другие детали пока неизвестны.