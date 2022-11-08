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Арестованный экс-глава харьковского управления СБУ в письме генпрокурору из СИЗО заявил, что его дело фальсифицировали в ГБР

 
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Роман Дудин: Это преступление под названием привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица
Роман Дудин: Это преступление под названием привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица

Находящийся в СИЗО бывший глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин обратился к генпрокурору Андрею Костину и заявил о нарушении прав человека. В Facebook Дудина опубликована ссылка на ресурс i-ua.tv, где выложено написанное от руки письмо.

"Когда губернатора Харьковской области не было на рабочем месте, а сотрудники СБУ прибыли в помещение областной госадминистрации для защиты здания от ДРГ врага, по мнению следователя ГБР, это государственная измена. Когда ты подчинен руководству СБУ и в военное время оперативно подчинен командованию ОТГ (оперативно-тактической группировки. – "ГОРДОН") "Восток", а следователь ГБР считает, что ты должен подчиняться только командованию обороны г. Харькова – это самовольное оставление части. Когда следователь ГБР совершает вышеуказанные умозаключения – это преступление под названием привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица", – сказано в письме.

Дудин убежден, что группа следователей Государственного бюро расследований нарушила ряд статей Уголовного кодекса во время расследования его дела. Он утверждает, что они изъяли из текста производства слово "оперативное" и таким образом изменили смысл документа. Экс-глава управления СБУ в Харьковской области прокомментировал информацию о том, что он якобы самовольно покинул область. 

"Все руководители были осведомлены о поставленной мне задаче. А версия ГБР, что я ввел всех в заблуждение, не выдерживает никакой критики. Учитывая 21 век и наличие мобильных телефонов. Я уехал в Киев 26 февраля с группой спецназа. Вместе с тем "подозрение" включает в себя обвинение по ст. 111 УК Украины (госизмена. – "ГОРДОН"), которое было частично разрушено мной на последнем заседании в Печерском суде города Киева. Судья отказалась меня слушать и вынесла решение о продлении моего содержания под стражей на один месяц. Хочу отметить, что именно ст. 111 полностью опровергается свидетельскими показаниями обвинения", – написал Дудин.

Он потребовал освобождения из-под стражи, так как считает свое заключение незаконным, а действия прокуроров и следователей ГБР назвал нарушающими его конституционные права.

"Продолжение совершения этого преступления продолжит дискредитацию правоохранительной системы Украины и прокуратуры в целом. Но со временем приведет к уголовной ответственности всех участников этого преступления", – заявил экс-глава областного управления СБУ.

Контекст:

11 сентября о задержании Дудина сообщили СМИ. 12 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, занимавший эту должность до мая 2022-го, задержан по подозрению в госизмене, такая же информация (без указания области) содержится в релизе ГБР. 12 сентября ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности главы управления СБУ в Харьковской области 29 мая.

Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.

Теги: СБУ, Харьков, прокуратура, СИЗО, Харьковская область, правоохранители, расследование, госизмена, преступление, задержание, обвинение, подозрение, следователь, ГБР, прокурор, Роман Дудин, письмо
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