Арестованный экс-глава харьковского управления СБУ в письме генпрокурору из СИЗО заявил, что его дело фальсифицировали в ГБР

"Когда губернатора Харьковской области не было на рабочем месте, а сотрудники СБУ прибыли в помещение областной госадминистрации для защиты здания от ДРГ врага, по мнению следователя ГБР, это государственная измена. Когда ты подчинен руководству СБУ и в военное время оперативно подчинен командованию ОТГ (оперативно-тактической группировки. – "ГОРДОН") "Восток", а следователь ГБР считает, что ты должен подчиняться только командованию обороны г. Харькова – это самовольное оставление части. Когда следователь ГБР совершает вышеуказанные умозаключения – это преступление под названием привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица", – сказано в письме.

Дудин убежден, что группа следователей Государственного бюро расследований нарушила ряд статей Уголовного кодекса во время расследования его дела. Он утверждает, что они изъяли из текста производства слово "оперативное" и таким образом изменили смысл документа. Экс-глава управления СБУ в Харьковской области прокомментировал информацию о том, что он якобы самовольно покинул область.

"Все руководители были осведомлены о поставленной мне задаче. А версия ГБР, что я ввел всех в заблуждение, не выдерживает никакой критики. Учитывая 21 век и наличие мобильных телефонов. Я уехал в Киев 26 февраля с группой спецназа. Вместе с тем "подозрение" включает в себя обвинение по ст. 111 УК Украины (госизмена. – "ГОРДОН"), которое было частично разрушено мной на последнем заседании в Печерском суде города Киева. Судья отказалась меня слушать и вынесла решение о продлении моего содержания под стражей на один месяц. Хочу отметить, что именно ст. 111 полностью опровергается свидетельскими показаниями обвинения", – написал Дудин.

Он потребовал освобождения из-под стражи, так как считает свое заключение незаконным, а действия прокуроров и следователей ГБР назвал нарушающими его конституционные права.

"Продолжение совершения этого преступления продолжит дискредитацию правоохранительной системы Украины и прокуратуры в целом. Но со временем приведет к уголовной ответственности всех участников этого преступления", – заявил экс-глава областного управления СБУ.

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