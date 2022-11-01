В Одесском порту обнаружили "черный" кокаин на 15 млн гривен

Кокаин доставили в порт Одессы в контейнерах с грузом "Шлаки", который прибыл в Украину из Латинской Америки еще до начала полномасштабного вторжения России.

Товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса. По результатам экспертизы в отобранных образцах шлака обнаружено почти 4 кг чистого кокаина.