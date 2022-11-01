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В Одесском порту обнаружили "черный" кокаин на 15 млн гривен

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Правоохранители обнаружили замаскированный кокаин
Правоохранители обнаружили замаскированный кокаин
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Сотрудники Госпогранслужбы, СБУ, Национальной полиции Украины и таможни обнаружили два контейнера с кокаином, замаскированным под шлак. Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram 1 ноября.

Кокаин доставили в порт Одессы в контейнерах с грузом "Шлаки", который прибыл в Украину из Латинской Америки еще до начала полномасштабного вторжения России.

Товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса. По результатам экспертизы в отобранных образцах шлака обнаружено почти 4 кг чистого кокаина.

Контекст:

"Черным" называют кокаин, смешанный с другими веществами для его маскировки. Таким образом маскируют его внешний вид, искажают результаты цветного теста на наркотики и не дают его учуять служебным собакам. Итоговый продукт обычно черного цвета, поэтому его часто ввозят под видом тонера, порошка для отпечатков пальцев, удобрения, пигмента и т.д.

Теги: СБУ, Одесса, наркотики, Госпогранслужба, таможня, Одесская область, кокаин, Национальная полиция
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