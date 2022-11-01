В Одесском порту обнаружили "черный" кокаин на 15 млн гривен

Кокаин доставили в порт Одессы в контейнерах с грузом "Шлаки", который прибыл в Украину из Латинской Америки еще до начала полномасштабного вторжения России.
Товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса. По результатам экспертизы в отобранных образцах шлака обнаружено почти 4 кг чистого кокаина.
"Черным" называют кокаин, смешанный с другими веществами для его маскировки. Таким образом маскируют его внешний вид, искажают результаты цветного теста на наркотики и не дают его учуять служебным собакам. Итоговый продукт обычно черного цвета, поэтому его часто ввозят под видом тонера, порошка для отпечатков пальцев, удобрения, пигмента и т.д.