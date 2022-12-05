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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрывы на аэродромах в РФ. В ОП напомнили Кремлю об астрономии

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Подоляк: Если бы в Кремле учили астрономию, то знали бы: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета
Подоляк: Если бы в Кремле учили астрономию, то знали бы: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал взрывы, которые произошли сегодня утром на двух российских аэродромах.

Он напомнил, что Земля круглая и написал: "Жаль, что в Кремле не учили астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета". 

Спикер командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат иронично отреагировал на взрыв на аэродроме в городе Энгельс. 

"А кто это сделал? "Хлопок" на аэродроме Энгельс. Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые", – отметил он. 

https://www.facebook.com/yuriy.ignat/posts/pfbid0AXZ85QmgAhW9cBDGnAqsMm4XKp84ZBEXGkLfdpRBPYStKLUjBrmbg7XciBWEggx5l

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. По информации российских СМИ, в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что РФ использует этот аэродром для нанесения ракетных ударов по Украине. 

Примерно в то же время РосСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: аэродром, воздушное пространство, беспилотники, самолеты, взрывы, бомбардировщики, Михаил Подоляк, Юрий Игнат
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