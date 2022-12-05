Взрывы на аэродромах в РФ. В ОП напомнили Кремлю об астрономии

Подоляк: Если бы в Кремле учили астрономию, то знали бы: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета Фото: president.gov.ua

Он напомнил, что Земля круглая и написал: "Жаль, что в Кремле не учили астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Земля кругла. Це відкрив іще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022

Спикер командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат иронично отреагировал на взрыв на аэродроме в городе Энгельс.

"А кто это сделал? "Хлопок" на аэродроме Энгельс. Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые", – отметил он.