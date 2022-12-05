Взрывы на аэродромах в РФ. В ОП напомнили Кремлю об астрономии

Он напомнил, что Земля круглая и написал: "Жаль, что в Кремле не учили астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".
Земля кругла. Це відкрив іще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022
Спикер командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат иронично отреагировал на взрыв на аэродроме в городе Энгельс.
"А кто это сделал? "Хлопок" на аэродроме Энгельс. Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые", – отметил он.
Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. По информации российских СМИ, в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что РФ использует этот аэродром для нанесения ракетных ударов по Украине.
Примерно в то же время РосСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет.