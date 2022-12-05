В РФ произошел взрыв на аэродроме под Рязанью, поврежден самолет, есть погибшие и пострадавшие – росСМИ

"Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли", – заявил собеседник пропагандистов.
По его информации, в результате взрыва поврежден бензовоз.
Astra опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором видно зарево от взрыва.
Источники ТАСС говорят, что в результате происшествия три человека погибли, а пятеро пострадали. В приемном отделении Рязанской областной больницы агентству подтвердили госпитализацию пяти человек. Взрыв произошел на стоянке авиационной техники, уточняет ТАСС.
Сегодня утром взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.