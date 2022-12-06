Взрывы на аэродромах РФ могут сорвать планы оккупантов по нанесению ударов по инфраструктуре Украины – ISW

"Украинские силы, вероятно, ударили по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся небольшой ущерб, продемонстрировав при этом способность Украины наносить удары по российским тылам и, возможно, сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре", – сказано в сообщении.
Аналитики ISW подчеркивают, что на обеих попавших под удар авиабазах размещены стратегические российские бомбардировщики, которые Россия использовала для обстрелов территории Украины на протяжении всей войны.
"Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары России по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам", – отметили в Институте.
Также в ISW добавили, что критика в адрес российских военных со стороны местных пропагандистов из-за неспособности предотвратить взрывы на стратегических авиабазах "перевесила похвалу" за последнюю серию ракетных ударов по Украине.
На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва поврежден бензовоз.
Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.
Украинская сторона официально не признавала нанесение ударов по авиабазам в РФ, однако Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали в Telegram фотографии с российского аэродрома с подписью "Рязань. Скорбім".