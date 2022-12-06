Взрывы на аэродромах РФ могут сорвать планы оккупантов по нанесению ударов по инфраструктуре Украины – ISW

Аналитики ISW подчеркивают, что на обеих попавших под удар авиабазах размещены стратегические российские бомбардировщики Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

"Украинские силы, вероятно, ударили по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся небольшой ущерб, продемонстрировав при этом способность Украины наносить удары по российским тылам и, возможно, сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре", – сказано в сообщении.

Аналитики ISW подчеркивают, что на обеих попавших под удар авиабазах размещены стратегические российские бомбардировщики, которые Россия использовала для обстрелов территории Украины на протяжении всей войны.

"Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары России по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам", – отметили в Институте.

Также в ISW добавили, что критика в адрес российских военных со стороны местных пропагандистов из-за неспособности предотвратить взрывы на стратегических авиабазах "перевесила похвалу" за последнюю серию ракетных ударов по Украине.