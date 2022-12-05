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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Утверждают, что сбили беспилотники, запущенные Украиной

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На российском аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 ВКС РФ
На российском аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 ВКС РФ
Фото: EPA

В министерстве обороны РФ 5 декабря заявили, что два аэродрома на территории России были атакованы беспилотниками, и утверждают, что за этими ударами стоит Украина.

Военное руководство страны-оккупанта, не приводя доказательств, заявляет, что военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области были атакованы реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства. Утверждается, что удар организовал якобы Киев с целью вывести из строя самолеты российской дальней авиации.

В МО РФ также утверждают, что средствами противовоздушной обороны ВКС России "летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены", а взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получившие ранения, доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

Минобороны России также признало ответственность за последовавший за атакой по аэродрому массированный удар по украинской энергосистеме, заявив, что атаковало якобы украинскую "систему военного управления и связанные с ней объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинские части".

Утверждается, что некие "назначенные" 17 украинских объектов поражены..

Представители ВСУ и украинских властей не делали никаких заявлений о причастности Украины к инцидентам на российских аэродромах стратегической авиации.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. По информации российских СМИ, в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что РФ использует этот аэродром для нанесения ракетных ударов по Украине. 

Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в результате этих российских ударах.

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