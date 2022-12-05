В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Утверждают, что сбили беспилотники, запущенные Украиной

Военное руководство страны-оккупанта, не приводя доказательств, заявляет, что военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области были атакованы реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства. Утверждается, что удар организовал якобы Киев с целью вывести из строя самолеты российской дальней авиации.

В МО РФ также утверждают, что средствами противовоздушной обороны ВКС России "летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены", а взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получившие ранения, доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

Минобороны России также признало ответственность за последовавший за атакой по аэродрому массированный удар по украинской энергосистеме, заявив, что атаковало якобы украинскую "систему военного управления и связанные с ней объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинские части".

Утверждается, что некие "назначенные" 17 украинских объектов поражены..

Представители ВСУ и украинских властей не делали никаких заявлений о причастности Украины к инцидентам на российских аэродромах стратегической авиации.