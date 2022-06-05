Россияне нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Харьковской области – прокуратура

Россияне повредили несколько ангаров и самолеты гражданской авиации Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

"По данным следствия, ночью 4 июня 2022 года российские военные нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации", – говорится в сообщении.

При обыске места происшествия правоохранители нашли и изъяли обломки снарядов.

СБУ под процессуальным руководством прокуратуры ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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