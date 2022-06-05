Россияне нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Харьковской области – прокуратура

"По данным следствия, ночью 4 июня 2022 года российские военные нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации", – говорится в сообщении.
При обыске места происшествия правоохранители нашли и изъяли обломки снарядов.
СБУ под процессуальным руководством прокуратуры ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.