Новая посол США посетила место боев на аэродроме Гостомеля

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", –написала Бринк.
My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 31, 2022
В аэродроме в Гостомеле в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне.
Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. По данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.
Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.