Новая посол США посетила место боев на аэродроме Гостомеля

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", –написала Бринк.

My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 31, 2022

В аэродроме в Гостомеле в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне.

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. По данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.