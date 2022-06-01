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Новая посол США посетила место боев на аэродроме Гостомеля

В аэродроме Гостомеля был уничтожен украинский самолет "Мрія"
В аэродроме Гостомеля был уничтожен украинский самолет "Мрія"
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Посол США в Украине Бриджит Бринк 31 мая посетила аэродром в Гостомеле Киевской области. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", –написала Бринк.

В аэродроме в Гостомеле в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИДПо данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Теги: Гостомель, аэропорт, аэродром, война России против Украины, Бриджит Бринк
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