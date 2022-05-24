В Раде зарегистрировали проект постановления о предоставлении "Городу-герою" Гостомелю статуса города

В пояснительной записке отмечается, что Киевская областная государственная администрация обратилась в Кабмин с предложением рассмотреть возможность отнесения пгт Гостомель к категории городов на основании письма Гостомельского поссовета от 25 ноября 2021 года.
Гостомель под Киевом получил статус пгт в 1938 году. В ходе административно-территориальной реформы 2020 года стал центром объединенной территориальной общины.
С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой", хотя на тот момент он не обладал статусом города.
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщали в Минобороны Украины.