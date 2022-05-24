В Раде зарегистрировали проект постановления о предоставлении "Городу-герою" Гостомелю статуса города

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами Фото: Кулеба Олексій / Facebook

В пояснительной записке отмечается, что Киевская областная государственная администрация обратилась в Кабмин с предложением рассмотреть возможность отнесения пгт Гостомель к категории городов на основании письма Гостомельского поссовета от 25 ноября 2021 года.

Гостомель под Киевом получил статус пгт в 1938 году. В ходе административно-территориальной реформы 2020 года стал центром объединенной территориальной общины.