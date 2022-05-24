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В Раде зарегистрировали проект постановления о предоставлении "Городу-герою" Гостомелю статуса города

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами
С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 мая зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №7400 "Об отнесении поселка городского типа Гостомель Бучанского района Киевской области к категории городов".

В пояснительной записке отмечается, что Киевская областная государственная администрация обратилась в Кабмин с предложением рассмотреть возможность отнесения пгт Гостомель к категории городов на основании письма Гостомельского поссовета от 25 ноября 2021 года.

Гостомель под Киевом получил статус пгт в 1938 году. В ходе административно-территориальной реформы 2020 года стал центром объединенной территориальной общины.

Контекст:

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой", хотя на тот момент он не обладал статусом города.

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщали в Минобороны Украины.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Гостомель, правительство, Киевская область, вторжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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