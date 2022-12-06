Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ – британская разведка

Россия не смогла обеспечить безопасность своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме в глубине страны Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

"Причины взрывов не подтверждены. (Минобороны РФ заявило об ударе беспилотниками со стороны Украины. – "ГОРДОН") Однако, если Россия оценит эти инциденты как преднамеренные нападения, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов силовой защиты с момента вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

(3/7) The causes of the explosions have not been confirmed. However, if Russia assesses the incidents were deliberate attacks, it will probably consider them as some of the most strategically significant failures of force protection since its invasion of Ukraine. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 6, 2022

Эти объекты находятся гораздо глубже внутри России, чем предыдущие подобные взрывы: в частности, аэродром Энгельс находится более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной, поясняют в британском военном ведомстве.

По данным, публикуемым британской разведкой, Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

(5/7) Engels is the main operating base of Russia’s Long Range Aviation (LRA) within western Russia and is home to more than 30 heavy bombers. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 6, 2022

Эти самолеты задействованы в "ядерном сдерживании" России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине, сказано в сводке.

"Авиация дальнего действия, вероятно, отреагирует, временно перебросив бомбардировщики на аэродромы рассредоточения. Российское командование, вероятно, попытается выявить и применить суровые санкции к российским офицерам, которые считаются ответственными за допущение инцидента", – отмечают в минобороны Британии.

(7/7) The Russian chain of command will probably seek to identify and impose severe sanctions on Russian officers deemed responsible for allowing the incident. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 6, 2022