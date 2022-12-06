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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ – британская разведка

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Россия не смогла обеспечить безопасность своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме в глубине страны
Россия не смогла обеспечить безопасность своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме в глубине страны
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Российское военное руководство, вероятно, строго накажет виновников, не обеспечивших безопасность дальних российских бомбардировщиков, базирующихся на авиабазе Энгельс в Саратовской области России и на аэродроме Дягиляево под Рязанью к юго-востоку от Москвы. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 6 декабря опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

"Причины взрывов не подтверждены. (Минобороны РФ заявило об ударе беспилотниками со стороны Украины. – "ГОРДОН") Однако, если Россия оценит эти инциденты как преднамеренные нападения, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов силовой защиты с момента вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Эти объекты находятся гораздо глубже внутри России, чем предыдущие подобные взрывы: в частности, аэродром Энгельс находится более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной, поясняют в британском военном ведомстве.

По данным, публикуемым британской разведкой, Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

Эти самолеты задействованы в "ядерном сдерживании" России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине, сказано в сводке.

"Авиация дальнего действия, вероятно, отреагирует, временно перебросив бомбардировщики на аэродромы рассредоточения. Российское командование, вероятно, попытается выявить и применить суровые санкции к российским офицерам, которые считаются ответственными за допущение инцидента", – отмечают в минобороны Британии.

Контекст:

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва поврежден бензовоз.

Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

Украинская сторона официально не признавала нанесение ударов по авиабазам в РФ, однако Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали в Telegram фотографии с российского аэродрома с подписью "Рязань. Скорбім".

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