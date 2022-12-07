ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не препятствуют развитию Украиной потенциала для ударов на большие расстояния – глава Пентагона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остин и Блинкен прокомментировали взрывы на российских авиабазах
Остин и Блинкен прокомментировали взрывы на российских авиабазах
Фото: defense.gov

США не предоставляют Украине возможности для ударов по России, но и не препятствуют развитию собственного ударного потенциала. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили на пресс-конференции в Вашингтоне 6 декабря, сайт Госдепа приводит расшифровку.

Отвечая на вопрос о взрывах на российских аэродромах, Блинкен сказал, что видел сообщения об этом, но не имеет подробной информации о них. 

Он обратил внимание, что Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, обеспечивающую мирных жителей теплом, водоснабжением и электричеством. 

"Это то, что мы называем "вооружением зимы". Это реальность, которая происходит в Украине каждый день и каждую ночь. Мы не поощряли и не давали украинцам возможности наносить удары по территории России. Но важно понимать, что украинцы переживают каждый день в связи с продолжающейся российской агрессией против их страны, и [важно понимать] нашу решимость убедиться, что у них в руках, вместе со многими другими партнерами по всему миру, есть оборудование, которое им необходимо для самозащиты, защиты своей территории, защиты своей свободы", – добавил он. 

Остин, отвечая на уточняющий вопрос, подчеркнул, что США не мешают Украине развивать свой потенциал для ударов на большие расстояния. 

"Стремятся ли США помешать Украине создать собственный потенциал для нанесения ударов большой дальности? Короткий ответ – нет, мы абсолютно не делаем этого", – сказал глава Пентагона. 

Он напомнил, что США выделили более $19 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности и привлекают союзников к этому. Также Остин упомянул работу контактной группы в формате Рамштайн. 

"Эта группа собирается каждый месяц. И когда я встречаюсь с нашими коллегами там, я воодушевлен уровнем приверженности и их решимостью. Так что они – а мы встречались не далее как в прошлом месяце, и их решимость была действительно впечатляющей, и мы будем работать над тем, чтобы поддерживать это. Но ответ на ваш вопрос – нет, мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал", – добавил он.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привели.  

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, авиация, аэродром, беспилотники, Энтони Блинкен, война России против Украины, взрывы, бомбардировщики, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами
"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда
"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда
  "Бійся, ти враже". Группа "Святовид" и солистка оркестра ВСУ посвятили украинским защитникам новую песню. Видео
  "Бійся, ти враже". Группа "Святовид" и солистка оркестра ВСУ посвятили украинским защитникам новую песню. Видео
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным"
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным"
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (266990)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (146769)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (66852)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (54206)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (45521)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (42676)
7
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (37606)
8
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (35837)
 
 
 
 