США не препятствуют развитию Украиной потенциала для ударов на большие расстояния – глава Пентагона

Отвечая на вопрос о взрывах на российских аэродромах, Блинкен сказал, что видел сообщения об этом, но не имеет подробной информации о них.

Он обратил внимание, что Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, обеспечивающую мирных жителей теплом, водоснабжением и электричеством.

"Это то, что мы называем "вооружением зимы". Это реальность, которая происходит в Украине каждый день и каждую ночь. Мы не поощряли и не давали украинцам возможности наносить удары по территории России. Но важно понимать, что украинцы переживают каждый день в связи с продолжающейся российской агрессией против их страны, и [важно понимать] нашу решимость убедиться, что у них в руках, вместе со многими другими партнерами по всему миру, есть оборудование, которое им необходимо для самозащиты, защиты своей территории, защиты своей свободы", – добавил он.

Остин, отвечая на уточняющий вопрос, подчеркнул, что США не мешают Украине развивать свой потенциал для ударов на большие расстояния.

"Стремятся ли США помешать Украине создать собственный потенциал для нанесения ударов большой дальности? Короткий ответ – нет, мы абсолютно не делаем этого", – сказал глава Пентагона.

Он напомнил, что США выделили более $19 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности и привлекают союзников к этому. Также Остин упомянул работу контактной группы в формате Рамштайн.

"Эта группа собирается каждый месяц. И когда я встречаюсь с нашими коллегами там, я воодушевлен уровнем приверженности и их решимостью. Так что они – а мы встречались не далее как в прошлом месяце, и их решимость была действительно впечатляющей, и мы будем работать над тем, чтобы поддерживать это. Но ответ на ваш вопрос – нет, мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал", – добавил он.