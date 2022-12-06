США собираются утроить производство 155-мм снарядов на фоне военной помощи Украине

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Пентагон уже передал Вооруженным силам Украины более 1 млн снарядов. И в случае, если война продлится долго, "США хотят быть готовы к таким вызовам".
Буш отметил, что эти планы напрямую зависят от экстренных расходов для Украины, уже одобренных Конгрессом. На это уже выделено около $600 млн промышленных инвестиций.
"Финансирование уже есть, заключаются контракты на увеличение производства 155-мм боеприпасов втрое", – сообщил он.
Пентагон финансирует расширение производственных мощностей на своих заводах в штатах Пенсильвания, Теннесси и Айова, а также готовит контракты на артиллерийские снаряды для Украины с оборонными фирмами за пределами США, подчеркнул помощник министра.
Кроме артиллерийских боеприпасов, США планирует удвоить производство наиболее востребованных сейчас в ВСУ высокоточных боеприпасов – управляемых реактивных снарядов GMLRS для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и противотанковых ракет Javelin, сказал чиновник.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.