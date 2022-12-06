США собираются утроить производство 155-мм снарядов на фоне военной помощи Украине

Пентагон готовит контракты с оборонными фирмами в стране и за границей Фото: ЕРА

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Пентагон уже передал Вооруженным силам Украины более 1 млн снарядов. И в случае, если война продлится долго, "США хотят быть готовы к таким вызовам".

Буш отметил, что эти планы напрямую зависят от экстренных расходов для Украины, уже одобренных Конгрессом. На это уже выделено около $600 млн промышленных инвестиций.

"Финансирование уже есть, заключаются контракты на увеличение производства 155-мм боеприпасов втрое", – сообщил он.

Пентагон финансирует расширение производственных мощностей на своих заводах в штатах Пенсильвания, Теннесси и Айова, а также готовит контракты на артиллерийские снаряды для Украины с оборонными фирмами за пределами США, подчеркнул помощник министра.

Кроме артиллерийских боеприпасов, США планирует удвоить производство наиболее востребованных сейчас в ВСУ высокоточных боеприпасов – управляемых реактивных снарядов GMLRS для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и противотанковых ракет Javelin, сказал чиновник.