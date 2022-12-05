Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО на фоне массированной российской атаки

"Хочу выразить огромную благодарность Ллойду Остину, который искренне переживает за ситуацию в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны. Спасибо, США, за вашу постоянную поддержку!" – написал Резников.
I would like to express my deep gratitude to the * @SecDef , who sincerely cares about the situation in * . During our * call today, just after rus massive missile attack, we discussed further steps to strengthen * Air Defense.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022
Thank you * for your continued support! * pic.twitter.com/gyIqXjkr2c
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в результате этих российских ударах.
Основу украинских сил ПВО до начала полномасштабного российского вторжения составляли ЗРК советского производства, в частности "Бук-1М" и С-300. При этом С-300, серийный выпуск которых был начал в 1975 году, являлась самой современной из имеющихся в Украине ЗРК. Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. Германия, США, Норвегия и Испания уже поставляют Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, NASAMS и Aspide.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.