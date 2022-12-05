Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО на фоне массированной российской атаки

"Хочу выразить огромную благодарность Ллойду Остину, который искренне переживает за ситуацию в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны. Спасибо, США, за вашу постоянную поддержку!" – написал Резников.

I would like to express my deep gratitude to the * @SecDef , who sincerely cares about the situation in * . During our * call today, just after rus massive missile attack, we discussed further steps to strengthen * Air Defense.

Thank you * for your continued support! * pic.twitter.com/gyIqXjkr2c — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в результате этих российских ударах.