ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО на фоне массированной российской атаки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остин, по словам Резникова, "искренне переживает" за ситуацию в Украине
Остин, по словам Резникова, "искренне переживает" за ситуацию в Украине
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 декабря сообщил в Twitter о телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином, состоявшемся сразу после ракетной атаки РФ.

"Хочу выразить огромную благодарность Ллойду Остину, который искренне переживает за ситуацию в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны. Спасибо, США, за вашу постоянную поддержку!" – написал Резников.

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в результате этих российских ударах.

Контекст:

Основу украинских сил ПВО до начала полномасштабного российского вторжения составляли ЗРК советского производства, в частности "Бук-1М" и С-300. При этом С-300, серийный выпуск которых был начал в 1975 году, являлась самой современной из имеющихся в Украине ЗРК.  Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. Германия, США, Норвегия и Испания уже поставляют Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TNASAMS и Aspide.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, военная техника, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, Reznikov, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (182510)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (71756)
3
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (64496)
4
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (29719)
5
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (25741)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (22806)
7
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (22798)
8
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото (21034)
 
 
 
 