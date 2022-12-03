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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, почему не смог вручить Остину орден от Зеленского и зачем окунул его в Днепр

Резников п просьбе Остина отвез его орден в Херсон и символически "искупал" в Днепре
Резников п просьбе Остина отвез его орден в Херсон и символически "искупал" в Днепре
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин попросил министра обороны Украины Алексея Резникова в честь освобождения Херсона окунуть в Днепр орден Ярослава Мудрого, которым был награжден глава Пентагона. Об этом Резников рассказал 1 декабря в Одессе на брифинге в медиацентре "Украина", фрагмент которого в YouTube опубликовал телеканал Odesa. LIVE.

"Расскажу вам интересную историю. Президент [Украины Владимир] Зеленский наградил орденами, если не ошибаюсь, Ярослава Мудрого, трех очень важных моих визави – [министра обороны Великобритании] Бена Уоллеса, Ллойда Остина и [главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала] Марка Милли", – напомнил Резников.

По словам украинского министра обороны, система в Пентагоне такова, что вручение наград предваряет юридическая процедура, называемая legal clearance.

"Они не могут принять награду, пока юрист не скажет, что это возможно. Чтоб не было конфликта интересов – военная помощь, награды... чтобы это не было воспринято негативно", – пояснил он.

Однако Пентагон пока не дал министру обороны США разрешение на получение украинского ордена.

"Когда я понял, что этого legal clearance [пока] нет, я был вынужден на одном из "Рамштайнов" (заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". – "ГОРДОН") сказать Ллойду Остину: "Смотри, у меня орден, который я тебе должен по поручению президента вручить, но я не могу этого сделать. Как-то подумай, может, ваши юристы побыстрее поработают? Чтобы я тебе в следующий раз мог вручить", – рассказал Резников, отметив, что сложившиеся между ним и главой Пентагона отношения позволяют неформально общаться.

Остин же, как рассказал украинский министр, предложил другой вариант.

"Он ко мне склонился и говорит: "Алексей, смотри, мне не нужна награда, мне нужна ваша победа. И как символ похода к этой большой победе сделай одну простую вещь. Возьми этот орден, окуни в речку Днепр в Херсоне, и для меня это будет лучшая награда". Вот я ему недавно отправил [сообщение] "Done" – сделано!" – поделился глава Минобороны Украины.

Указ №595/2022 о награждении государственными наградами Украины ряда иностранных граждан Зеленский подписал 23 августа 2022 года, накануне Дня Независимости Украины. В указе, в частности, говорится о награждении Остина орденом Ярослава Мудрого IIстепени.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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