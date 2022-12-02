Резников: Украинская ракета "Нептун" отправила крейсер "Москва" по известному вам всем адресу. В будущем это будет популярный дайв-сайт в Черном море! Приглашаю на погружение после победы

Резников подчеркнул, что одной из стратегических задач, которые собиралась решить Россия, начав полномасштабное вторжение в Украину, была полная блокада возможностей Украины в Азовском и Черном морях вести деятельность по доставке продовольствия миру.
Глава Минобороны Украины напомнил, что когда Россия доминировала в начале своего полномасштабного вторжения, Украина действительно была заблокирована в море и не могла экспортировать зерно, при том, что Украина – один из самых крупных в мире производителей зерна, подсолнечного масла, кукурузы, семян подсолнечника, которые востребованы, в частности, странами Африки.
"И сначала украинская ракета "Нептун" благодаря согласованным действиям нашего украинского флота, у нас адмирал [командующий Военно-морскими силами Украины Алексей] Неижпапа тут присутствует, один из героев этой комбинации, вместе с украинскими инженерами отправили крейсер "Москва" по известному всем адресу. И в будущем это будет прекрасный популярный дайв-сайт в Черном море! Приглашаю на погружение после победы – навестить крейсер "Москва", – заявил Резников.
Он заметил, что это было еще и символическим достижением – потопить флагман с таким названием, который, к тому же, терроризировал Украину, имея на борту ракетное вооружение.
"Они [оккупанты] заблокировали остров Змеиный для того, чтобы мы не могли вести активное судоходство, лишили свободы судоходства, что еще раз доказывает, что Россия разрушает все правила современного миропорядка. Мы освободили остров Змеиный, и сегодня "зерновое соглашение" действует", – напомнил глава Минобороны Украины.
Резников добавил, что когда Украина получила от партнеров противокорабельные системы Harpoon, то российский флот удалось "отогнать" еще дальше и они "прячутся на расстоянии".
"Поэтому сегодня они [россияне] используют надводные и подводные носители для запуска по Украине "Калибров" и других ракет надводного базирования. Поэтому гуманитарная задача – продолжить вывозить зерно в мир, защищать наши гражданские объекты путем продолжения кампании по отправке российского флота ко дну, следом за крейсером "Москва", там есть место, куда их складывать. Именно для этой цели нам нужны надводные и подводные дроны", – подытожил Резников.
Министр еще 15 апреля предлагал использовать затонувший флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва" – в качестве "достойной" локации для дайвинга, добавив при этом, что на его личном счету уже 300 погружений с аквалангом.
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.
В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.