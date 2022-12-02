Резников: Украинская ракета "Нептун" отправила крейсер "Москва" по известному вам всем адресу. В будущем это будет популярный дайв-сайт в Черном море! Приглашаю на погружение после победы

Резников рассказал, как Украина постепенно свела на нет господство флота РФ в Черном море и открыла дорогу к "зерновому коридору" Фото: president.gov.ua

Резников подчеркнул, что одной из стратегических задач, которые собиралась решить Россия, начав полномасштабное вторжение в Украину, была полная блокада возможностей Украины в Азовском и Черном морях вести деятельность по доставке продовольствия миру.

Глава Минобороны Украины напомнил, что когда Россия доминировала в начале своего полномасштабного вторжения, Украина действительно была заблокирована в море и не могла экспортировать зерно, при том, что Украина – один из самых крупных в мире производителей зерна, подсолнечного масла, кукурузы, семян подсолнечника, которые востребованы, в частности, странами Африки.

"И сначала украинская ракета "Нептун" благодаря согласованным действиям нашего украинского флота, у нас адмирал [командующий Военно-морскими силами Украины Алексей] Неижпапа тут присутствует, один из героев этой комбинации, вместе с украинскими инженерами отправили крейсер "Москва" по известному всем адресу. И в будущем это будет прекрасный популярный дайв-сайт в Черном море! Приглашаю на погружение после победы – навестить крейсер "Москва", – заявил Резников.

Он заметил, что это было еще и символическим достижением – потопить флагман с таким названием, который, к тому же, терроризировал Украину, имея на борту ракетное вооружение.

"Они [оккупанты] заблокировали остров Змеиный для того, чтобы мы не могли вести активное судоходство, лишили свободы судоходства, что еще раз доказывает, что Россия разрушает все правила современного миропорядка. Мы освободили остров Змеиный, и сегодня "зерновое соглашение" действует", – напомнил глава Минобороны Украины.

Резников добавил, что когда Украина получила от партнеров противокорабельные системы Harpoon, то российский флот удалось "отогнать" еще дальше и они "прячутся на расстоянии".

"Поэтому сегодня они [россияне] используют надводные и подводные носители для запуска по Украине "Калибров" и других ракет надводного базирования. Поэтому гуманитарная задача – продолжить вывозить зерно в мир, защищать наши гражданские объекты путем продолжения кампании по отправке российского флота ко дну, следом за крейсером "Москва", там есть место, куда их складывать. Именно для этой цели нам нужны надводные и подводные дроны", – подытожил Резников.

Министр еще 15 апреля предлагал использовать затонувший флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва" – в качестве "достойной" локации для дайвинга, добавив при этом, что на его личном счету уже 300 погружений с аквалангом.