Россия пытается получить паузу на поле боя любой ценой – Резников

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.
По словам министра обороны, победа "не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость".
"Впереди – тяжелые месяцы. Враг еще имеет значительные ресурсы, но все больше признаков, что ему нужна пауза любой ценой. Это лучшее доказательство, что наша победа не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость. Если свободный мир будет устойчивым и единственным в стремлении остановить зло, так и произойдет", – сказал он.
Резников добавил, что еще девять месяцев назад российские войска находились в 20 километрах от центра Киева. Но благодаря стойкости украинского народа, мужеству армии и поддержке западных партнеров Украины выстояла и уже освободила половину временно оккупированных россиянами территорий.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на КФБ заявил, что Украина заплатила слишком большую цену за свою свободу, чтобы идти на какие-либо уступки России. По его словам, "любые компромиссы в победе – это только отсрочка во времени следующих проблем", которые могут ожидать Украину. "Мы не должны об этом говорить. Нас не должна пугать ядерная война.. наши люди заплатили большую цену за свободу, которую мы держим на своих плечах не только для себя, но и для стран НАТО", – сказал секретарь СНБО.