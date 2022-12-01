Россия пытается получить паузу на поле боя любой ценой – Резников

Победа не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость – глава Минобороны Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

По словам министра обороны, победа "не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость".

"Впереди – тяжелые месяцы. Враг еще имеет значительные ресурсы, но все больше признаков, что ему нужна пауза любой ценой. Это лучшее доказательство, что наша победа не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость. Если свободный мир будет устойчивым и единственным в стремлении остановить зло, так и произойдет", – сказал он.

Резников добавил, что еще девять месяцев назад российские войска находились в 20 километрах от центра Киева. Но благодаря стойкости украинского народа, мужеству армии и поддержке западных партнеров Украины выстояла и уже освободила половину временно оккупированных россиянами территорий.