Россия в ноября потеряла в Украине рекордное количество солдат – Минобороны

ВСУ уничтожили в ноябре почти 300 танков и бронемашин Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Таким образом ВСУ и силы обороны зафиксировали новый рекорд, обезвредив в ноябре почти 17 тыс. оккупантов.

"За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери РФ в технике за месяц составили: