Россия в ноября потеряла в Украине рекордное количество солдат – Минобороны

Таким образом ВСУ и силы обороны зафиксировали новый рекорд, обезвредив в ноябре почти 17 тыс. оккупантов.
"За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, потери РФ в технике за месяц составили:
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 1 декабря потеряли в Украине 89 440 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".
Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участия в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
В конце июня Зеленский заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".