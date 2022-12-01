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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в ноября потеряла в Украине рекордное количество солдат – Минобороны

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ВСУ уничтожили в ноябре почти 300 танков и бронемашин
ВСУ уничтожили в ноябре почти 300 танков и бронемашин
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За последний месяц украинская армия уничтожила самое большое количество российских военных с начала войны. Такую статистику Министерство обороны Украины 1 декабря сообщило в Telegram.

Таким образом ВСУ и силы обороны зафиксировали новый рекорд, обезвредив в ноябре почти 17 тыс. оккупантов.

"За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери РФ в технике за месяц составили:

  • танки – 217;
  • боевые бронемашины – 76;
  • артсистемы – 74;
  • РСЗО – 12;
  • средства ПВО – 13;
  • самолеты – 4;
  • вертолеты – 4;
  • БПЛА – 147;
  • крылатые ракеты – 134;
  • автотехника и автоцистерны – 298;
  • спецтехника – 9.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 1 декабря потеряли в Украине 89 440 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участия в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

В конце июня Зеленский заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

Теги: Минобороны, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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