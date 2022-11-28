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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили группу российских оккупантов, обстрелявших роддом в Вольнянске

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Оккупанты в ночь на 23 ноября обстреляли роддом в Вольнянске
Оккупанты в ночь на 23 ноября обстреляли роддом в Вольнянске
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Украинские военные уничтожили боевые расчеты оккупантов, которые обстреляли роддом в Вольнянске Запорожской области в ночь на 23 ноября. Об этом на брифинге в "Укринформе" 28 ноября сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"За прошедшую неделю удары [украинских сил] наносились и в пределах Мелитопольской общины, и в пределах Токмака, и нанесли удар по стрелявшим по Вольнянску непосредственно. Есть подтвержденная информация об уничтожении этих расчетов, которые из С-300 обстреливали в том числе роддом", – сказал Старух.

Контекст:

В ночь на 23 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице Вольнянска. Погиб мальчик, который прожил только два дня, мама ребенка выжила, есть раненые среди врачей, сообщали в обладминистрации и ОП.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко проинформировал, что обстрел произошел около 2.00. "Погиб младенец. Одна мама ранена. Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто", – сообщил он.

В Офисе президента после гибели младенца в Вольнянске пообещали привлечь РФ к ответственности "за каждую украинскую жизнь".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Запорожская область, больница, роддом, ВСУ, обстрелы, Александр Старух, российские оккупанты, Вольнянск
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