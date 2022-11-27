В Запорожской области попрощались с мальчиком, погибшим от российской ракеты в роддоме Вольнянска. Его звали Сергеем

"Двухдневный Сергей – одна из самых юных жертв этой войны. Мальчик не дожил до того, чтобы ему выдали свидетельство о рождении", – написала Левин.
По ее словам, мать ребенка только что закончила кормить новорожденного мальчика и уложила его спать в кроватку рядом с собой, когда в больницу врезалась ракета. Стены рухнули, и мать с младенцем оказались в ловушке среди обломков.
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По данным Офиса генпрокурора Украины на 26 ноября, в результате вторжения России в Украине погибло по меньшей мере 440 детей, ранены 849 (без учета мест активных боевых действий, откуда нет полных данных).
В ночь на 23 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице Вольнянска. Погиб мальчик, который прожил только два дня, мама ребенка выжила, есть раненые среди врачей, сообщали в обладминистрации и ОП.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко проинформировал, что обстрел произошел около 2.00. "Погиб младенец. Одна мама ранена. Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто", – сообщил он.
В Офисе президента после гибели младенца в Вольнянске пообещали привлечь РФ к ответственности "за каждую украинскую жизнь".