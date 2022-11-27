В Запорожской области попрощались с мальчиком, погибшим от российской ракеты в роддоме Вольнянска. Его звали Сергеем

Роддом в Вольнянске российские оккупанты обстреляли в ночь на 23 ноября Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

"Двухдневный Сергей – одна из самых юных жертв этой войны. Мальчик не дожил до того, чтобы ему выдали свидетельство о рождении", – написала Левин.

По ее словам, мать ребенка только что закончила кормить новорожденного мальчика и уложила его спать в кроватку рядом с собой, когда в больницу врезалась ракета. Стены рухнули, и мать с младенцем оказались в ловушке среди обломков.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Levine (@heidi_levine)

По данным Офиса генпрокурора Украины на 26 ноября, в результате вторжения России в Украине погибло по меньшей мере 440 детей, ранены 849 (без учета мест активных боевых действий, откуда нет полных данных).