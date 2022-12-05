США будут предоставлять Украине противовоздушную защиту против варварских атак России – Бринк

"Пока Россия лишает тепла, воды, электроэнергии каждого человека в Украине, включая детей, людей пожилого возраста, мы будем предоставлять противовоздушную защиту против усиленных варварских атак России и помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина могла защищать и ремонтировать гражданскую инфраструктуру", – написала дипломат.

Поки * позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в * , включаючи дітей, людей похилого віку, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак * й допомогу в енергетичному секторі, щоб * могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру. pic.twitter.com/mO60Ka3L9d

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства Украины на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

5 декабря начался очередной массированный ракетный обстрел российскими оккупантами украинской территории.