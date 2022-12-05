Администрация США работает с Конгрессом по признанию России спонсором терроризма – Блинкен

Он отметил, что США ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентный экспортный контроль, и все это в координации с десятками стран.

"Я только что вернулся с совещаний в НАТО. Солидарность между партнерами по НАТО, партнерами по G7 очень сильна и решительна. Поэтому мы постоянно ищем различные меры, которые мы можем предпринять, чтобы, при необходимости, усилить давление. Прямо сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое помогло бы нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса государственного спонсора терроризма, который, как вы сказали, имеет некоторые непредвиденные последствия", – сказал Блинкен.