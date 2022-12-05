Администрация США работает с Конгрессом по признанию России спонсором терроризма – Блинкен

Он отметил, что США ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентный экспортный контроль, и все это в координации с десятками стран.
"Я только что вернулся с совещаний в НАТО. Солидарность между партнерами по НАТО, партнерами по G7 очень сильна и решительна. Поэтому мы постоянно ищем различные меры, которые мы можем предпринять, чтобы, при необходимости, усилить давление. Прямо сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое помогло бы нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса государственного спонсора терроризма, который, как вы сказали, имеет некоторые непредвиденные последствия", – сказал Блинкен.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.
На сегодняшний день государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия. Также 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма