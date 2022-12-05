"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото

Джамала во время визита в США пообщалась с супругами Клуни о поддержке Украины Фото: jamalajaaa / Instagram

На снимках она запечатлена с американским актером Джорджем Клуни и его женой, адвокатом Амаль Клуни, американской актрисой Джулией Робертс, госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Для меня это событие стало еще одним мероприятием, на котором я могу говорить об Украине. Чувствовала поддержку в каждом из разговоров! Не могу рассказать всего, но это были очень важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны", – заявила певица.

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