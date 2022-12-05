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05 декабря, 2022
 
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"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото

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Джамала во время визита в США пообщалась с супругами Клуни о поддержке Украины
Джамала во время визита в США пообщалась с супругами Клуни о поддержке Украины
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала выступила на церемонии награждения выдающихся музыкантов и актеров, которая была проведена накануне 45th Annual Kennedy Center Honors. Об этом артистка 4 декабря сообщила в Instagram, разместив фото с голливудскими знаменитостями.

На снимках она запечатлена с американским актером Джорджем Клуни и его женой, адвокатом Амаль Клуни, американской актрисой Джулией Робертс, госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Для меня это событие стало еще одним мероприятием, на котором я могу говорить об Украине. Чувствовала поддержку в каждом из разговоров! Не могу рассказать всего, но это были очень важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны", – заявила певица.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: США, Голливуд, Джамала, Энтони Блинкен, Джулия Робертс, Амаль Клуни, Нэнси Пелоси
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