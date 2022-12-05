"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото

На снимках она запечатлена с американским актером Джорджем Клуни и его женой, адвокатом Амаль Клуни, американской актрисой Джулией Робертс, госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Для меня это событие стало еще одним мероприятием, на котором я могу говорить об Украине. Чувствовала поддержку в каждом из разговоров! Не могу рассказать всего, но это были очень важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны", – заявила певица.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.
После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.
В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.