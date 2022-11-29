Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото

"Имела честь увидеться с лидером нашей страны, который для меня является образцом смелости и решительности. Спасибо, Владимир Зеленский, за сегодняшнюю встречу и разговор. Она была важна для меня, – написала артистка. – В очередной раз убедилась, что культурный фронт неотъемлем в борьбе Украины. Буду напоминать о войне, пока мы не победим и не вернем все наши территории".
Джамала отметила, что такие встречи "придают силам бороться дальше за Крым и каждый сантиметр украинской земли".
"За нами правда, мы все идем к одной цели, к победе. В Штатах буду говорить и петь о нас", – подытожила она.
Зеленский, как отмечается на сайте президента Украины, в разговоре с певицей подчеркнул, что США являются лидером в поддержке Украины в войне против российских оккупантов.
"Мы можем победить и побеждаем. США являются лидером в поддержке Украины, и без их помощи, в которой мы и дальше нуждаемся, нам было бы очень сложно", – сказал Зеленский.
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.
После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.