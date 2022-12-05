ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны США заявил, что Россия намеренно жестоко бьет по гражданским объектам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Остина, соседи России относятся к ее имперской агрессии с растущей тревогой
По словам Остина, соседи России относятся к ее имперской агрессии с растущей тревогой
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин 3 декабря обвинил Россию в "нарочитой жестокости" в войне против Украины. Об этом он сказал на Форуме национальной обороны Рейгана, его цитирует пресс-служба Пентагона.

"С нарочитой жестокостью Россия ставит под прицел мирных жителей и гражданские цели. Российские силы убили тысячи украинских граждан, хотя еще миллионы бежали. Нападения российских войск привели к гибели детей, разрушению школ и больниц", – отметил он.

Поэтому, по словам Остина, соседи России относятся к ее имперской агрессии с растущей тревогой.

"И избранная [президентом РФ Владимиром] Путиным война дала всем жителям Земли представление о мире тирании и беспорядков, в котором никто не хотел бы жить. А нападение России на своего мирного соседа показало каждой стране на Земле опасность беспорядка", – подчеркнул глава Пентагона.

Он также добавил, что российское вторжение в Украину не является результатом расширения НАТО. По его словам, агрессия РФ и стала причиной расширения НАТО.

"Россию не провоцировали. России ничего не угрожало. Россия не подвергалась нападению. Вместо этого один человек выбрал войну", – отметил Остин.

Контекст:

Россия с начала войны заявляла, что атакует только военные объекты в Украине. Однако под удары российских военных регулярно попадали школы, университеты, детсады, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

С начала октября российские оккупанты активно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Пентагон, военные, агрессия, вторжение, война России против Украины, инфраструктура, Ллойд Остин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (396686)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (170533)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (64813)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (62355)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25397)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (23533)
7
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (23259)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21730)
 
 
 
 