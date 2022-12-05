Министр обороны США заявил, что Россия намеренно жестоко бьет по гражданским объектам

По словам Остина, соседи России относятся к ее имперской агрессии с растущей тревогой Фото: EPA

"С нарочитой жестокостью Россия ставит под прицел мирных жителей и гражданские цели. Российские силы убили тысячи украинских граждан, хотя еще миллионы бежали. Нападения российских войск привели к гибели детей, разрушению школ и больниц", – отметил он.

Поэтому, по словам Остина, соседи России относятся к ее имперской агрессии с растущей тревогой.

"И избранная [президентом РФ Владимиром] Путиным война дала всем жителям Земли представление о мире тирании и беспорядков, в котором никто не хотел бы жить. А нападение России на своего мирного соседа показало каждой стране на Земле опасность беспорядка", – подчеркнул глава Пентагона.

Он также добавил, что российское вторжение в Украину не является результатом расширения НАТО. По его словам, агрессия РФ и стала причиной расширения НАТО.

"Россию не провоцировали. России ничего не угрожало. Россия не подвергалась нападению. Вместо этого один человек выбрал войну", – отметил Остин.