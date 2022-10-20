Россияне нанесли ракетный удар по территории школы в Запорожской области – Тимошенко

"Запорожская область. Российские террористы сегодня утром, около 7.20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха", – написал он.
Позднее Тимошенко уточнил, что в результате вражеского обстрела Запорожской области жертв нет.
"Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в Камышевахе. Экстренные службы работают на местах", – написал замглавы ОП.
Он опубликовал фото воронки на месте прилета ракеты.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Россияне регулярно обстреливают регион, включая областной центр.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибло более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.