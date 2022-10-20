Россияне нанесли ракетный удар по территории школы в Запорожской области – Тимошенко

"Запорожская область. Российские террористы сегодня утром, около 7.20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха", – написал он.

Позднее Тимошенко уточнил, что в результате вражеского обстрела Запорожской области жертв нет.

"Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в Камышевахе. Экстренные службы работают на местах", – написал замглавы ОП.

Он опубликовал фото воронки на месте прилета ракеты.