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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников сообщил, когда ждет восьмой "Рамштайн", и анонсировал его расширение

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Коммуникация с отдельными министрами обороны происходит каждый день Резников
Коммуникация с отдельными министрами обороны происходит каждый день – Резников
Фото: ЕРА

Новая встреча контактной группы международной военной помощи Украине "Рамштайн" состоится в течение месяца. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 6 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, после массированной ракетной атаки РФ по Украине 5 декабря у него был телефонный разговор с главой министерства обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона получил полную информацию о количестве выпущенных ракет и характеристиках работы украинской авиации и противовоздушной обороны.

"Мы обсудили, в первую очередь, нюансы усиления нашей ПВО, технические детали, от каких стран что мы ожидаем и в каком количестве", – сказал глава МО.

По его словам, к 50 странам "клуба Рамштайн" готовятся присоединиться новые. Очередная встреча контактной группы, по информации Резникова, пройдет в начале 2023 года.

"Я думаю, что она, скорее всего, состоится в январе. Потому что сейчас декабрь уже продолжается, плюс все же у нас с вами происходит война, и мы это знаем и живем в этом состоянии. Но при всем уважении к нам и любви, они живут все-таки в режиме более мирного времени и у них скоро будут Christmas-праздники, новогодние ощущения, будут где-то переезжать, перемещаться, поэтому реалистично и логистически, что "Рамштайн" состоится в январе. Но это не отменяет коммуникаций на двусторонней основе, которые ежедневно у меня происходят с министрами обороны разных стран", – сказал он.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.

Теги: Пентагон, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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