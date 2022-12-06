Резников сообщил, когда ждет восьмой "Рамштайн", и анонсировал его расширение

По его словам, после массированной ракетной атаки РФ по Украине 5 декабря у него был телефонный разговор с главой министерства обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона получил полную информацию о количестве выпущенных ракет и характеристиках работы украинской авиации и противовоздушной обороны.

"Мы обсудили, в первую очередь, нюансы усиления нашей ПВО, технические детали, от каких стран что мы ожидаем и в каком количестве", – сказал глава МО.

По его словам, к 50 странам "клуба Рамштайн" готовятся присоединиться новые. Очередная встреча контактной группы, по информации Резникова, пройдет в начале 2023 года.

"Я думаю, что она, скорее всего, состоится в январе. Потому что сейчас декабрь уже продолжается, плюс все же у нас с вами происходит война, и мы это знаем и живем в этом состоянии. Но при всем уважении к нам и любви, они живут все-таки в режиме более мирного времени и у них скоро будут Christmas-праздники, новогодние ощущения, будут где-то переезжать, перемещаться, поэтому реалистично и логистически, что "Рамштайн" состоится в январе. Но это не отменяет коммуникаций на двусторонней основе, которые ежедневно у меня происходят с министрами обороны разных стран", – сказал он.