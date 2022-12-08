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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Места прилетов доказывают, что Донецк обстреляли российские войска – Центр стратегических коммуникаций

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Оккупанты заявили об обстреле Донецка 6 декабря
Оккупанты заявили об обстреле Донецка 6 декабря
Фото: Типичный Донецк / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Донецк и в который раз попытались обвинить в этом Украину. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал места прилетов и объяснил, почему заявления оккупантов – фейк.

"Если обратить внимание на места прилетов, становится очевидным, что запуски происходили с оккупированной территории. ВСУ никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снаряду пришлось бы разворачиваться на 180 градусов в воздухе, а это невозможно", – объясняют в центре.

Судя по опубликованным фото, атака была совершена со стороны оккупированной Макеевки.

Эксперты также отмечают, что оккупанты не впервые пытаются обвинить ВСУ в совершенных ими же обстрелах. Например, россияне дважды пытались обвинить Украину в обстрелах Оленовки Донецкой области, где находятся украинские пленные.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid05FsqM5pu2EihGsvdSAue7VTjwyKMPh9as3JpViia8YGDLdQ7QSyXuTaeeWWEcDvBl

Контекст:

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году город регулярно подвергается обстрелам.

Очередной обстрел произошел 6 декабря. Российские оккупанты заявили, что в результате атаки погиб "депутат народного совета".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Украина, война, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, войска, российские оккупанты, россияне
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