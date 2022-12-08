Места прилетов доказывают, что Донецк обстреляли российские войска – Центр стратегических коммуникаций

"Если обратить внимание на места прилетов, становится очевидным, что запуски происходили с оккупированной территории. ВСУ никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снаряду пришлось бы разворачиваться на 180 градусов в воздухе, а это невозможно", – объясняют в центре.

Судя по опубликованным фото, атака была совершена со стороны оккупированной Макеевки.

Эксперты также отмечают, что оккупанты не впервые пытаются обвинить ВСУ в совершенных ими же обстрелах. Например, россияне дважды пытались обвинить Украину в обстрелах Оленовки Донецкой области, где находятся украинские пленные.