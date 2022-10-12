Азовец Википедия: Лечение в Донецке было только с одной целью – чтобы мы не умерли, и нас можно было обменять

"Это лечение не с целью вылечить нас или сделать лучше – это было лечение с целью не допустить смерти. Все, не более того. Я чудом не потерял зрение на оба глаза. Потому что в Донецке моим глазом не занимались. И если бы я начал терять зрение, никто бы меня не оперировал, ничего бы не делалось. Обменять можно будет [на пленных россиян]? Можно. Ну и хорошо. Постоянно была нехватка каких-то медицинских препаратов. Обезболивающие были малоэффективными – анальгин с димедролом и всякая такая мелочевка. Постоянно не хватало перевязочных материалов. Это был не то что дефицит, а минимальное количество – вот немножко не хватало, чтобы нормально перевязать. То есть экономили все – бинты, пластыри", – отметил Жайворонок.
По его словам, в донецкой больнице также были очень плохие санитарные условия.
"Да, мылся пол каждое утро, но полтора месяца мы спали на одних простынях. Поэтому я не могу назвать это каким-то высоким уровнем медицины. Это была какая-то медицинская помощь. Формально она была. Думаю, россияне отчитались бы, что помогают нам, даже если бы там вместо медицины пригласили какого-то знахаря с травами. Они бы сказали: "Это же помощь, мы считаем это медициной". Вот и все", – подчеркнул боец "Азова".
Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода до начала мая также были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск, а оттуда в Оленовку и Донецк, которые находятся под контролем российских захватчиков.
29 июня стало известно, что из российского плена вернули 144 украинца, среди них – 95 военных, оборонявших "Азовсталь".
Пятеро командиров защитников Мариуполя были освобождены 21 сентября, когда Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными. Тогда из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцев. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны.