Обменянные российские пленные говорили, что никогда больше не вернутся в Украину – омбудсмен

Омбудсмен сравнил реакцию на обмен украинских пленных и российских.

"Знаете, какой был первый вопрос [от освобожденных из плена украинцев]? "Какая ситуация на происходящем фронте?" Многие задавали вопросы о том, где и на каком направлении нужна наша помощь. Ребята из "Азова" задавали вопрос, где сейчас находится часть батальона, на каком участке фронта, участвуют ли они в боевых столкновениях", – говорит он.

В то же время российских военнопленных, по словам Лубинца, беспокоили совершенно другие вещи.

"У меня была возможность и их послушать. Они рассказывали, что "нам бы скорее вернуться", "мы никогда не вернемся, мы не хотим", "мы поняли, что это пропаганда, которой нас накачивают против Украины". Они ехали с пониманием того, что они не правы. Наши вернулись с уверенностью, что они делали все правильно", – отметил омбудсмен.