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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обменянные российские пленные говорили, что никогда больше не вернутся в Украину – омбудсмен

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21 сентября Украина в рамках обмена отдала 55 российских военных
21 сентября Украина в рамках обмена отдала 55 российских военных
Фото: depositphotos.com

Российские военные, которых 21 сентября обменяли на украинских защитников, заверяли украинскую сторону, что не вернутся на войну. Об этом в интервью НВ 22 сентября рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен сравнил реакцию на обмен украинских пленных и российских.

"Знаете, какой был первый вопрос [от освобожденных из плена украинцев]? "Какая ситуация на происходящем фронте?" Многие задавали вопросы о том, где и на каком направлении нужна наша помощь. Ребята из "Азова" задавали вопрос, где сейчас находится часть батальона, на каком участке фронта, участвуют ли они в боевых столкновениях", – говорит он.

В то же время российских военнопленных, по словам Лубинца, беспокоили совершенно другие вещи.

"У меня была возможность и их послушать. Они рассказывали, что "нам бы скорее вернуться", "мы никогда не вернемся, мы не хотим", "мы поняли, что это пропаганда, которой нас накачивают против Украины". Они ехали с пониманием того, что они не правы. Наши вернулись с уверенностью, что они делали все правильно", – отметил омбудсмен.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, военные, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
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