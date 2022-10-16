В оккупированном Донецке прогремели взрывы, повреждено здание "мэрии"

По данным агентства, здание оккупационной "городской администрации" получило повреждения. Сепаратистское агентство ДАН сообщило, что также были повреждены три автомобиля.

Оккупанты утверждают, что удар якобы был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS и обвиняют в этом украинских военных. Доказательства этого опубликованы не были.

Кремлевское пропагандистское агентство ТАСС также опубликовало видео с места взрыва, заявив, что здание "мэрии" сильно повреждено. Оккупанты утверждают, что пострадало два человека.

Паблик "Типичный Донецк" опубликовал в Telegram фото с места происшествия.