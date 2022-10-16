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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Донецке прогремели взрывы, повреждено здание "мэрии"

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Взрывы произошли утром 16 октября
Взрывы произошли утром 16 октября
Фото: Типичный Донецк / Telegram

Утром 16 октября во временно оккупипованном Донецке произошли взрывы. Об этом сообщило российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".

По данным агентства, здание оккупационной "городской администрации" получило повреждения. Сепаратистское агентство ДАН сообщило, что также были повреждены три автомобиля.

Оккупанты утверждают, что удар якобы был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS и обвиняют в этом украинских военных. Доказательства этого опубликованы не были.

Кремлевское пропагандистское агентство ТАСС также опубликовало видео с места взрыва, заявив, что здание "мэрии" сильно повреждено. Оккупанты утверждают, что пострадало два человека.

Паблик "Типичный Донецк" опубликовал в Telegram фото с места происшествия.

Контекст:

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. Оккупанты называют его "столицей" псевдообразования, расположенного на территориях Донецкой области Украины, временно подконтрольных террористам "ДНР".

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Оккупанты также провели так называемый "референдум" на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Донецк, взрыв, оккупация, война России против Украины
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