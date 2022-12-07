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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под обстрел попал центр Донецка. Оккупанты заявили о гибели "депутата народного совета"

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Центр Донецка попал под массированный обстрел
Центр Донецка попал под массированный обстрел
Фото: EPA

6 декабря под обстрел попал оккупированный Россией Донецк, сообщило подконтрольное оккупантам агентство ДАН.

По его данным, было три обстрела – два утром и один после обеда.

Оккупанты утверждают, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Град". 

Агентство сообщило, что снаряды разорвались на территории центрального рынка, где загорелись торговые ряды и автомобили. Кроме того, было повреждено здание ЦУМ, торгового центра Yellow, молодежного центра, университета, несколько жилых домов. По данным "Новостей Донбасса", снаряды также попали в бизнес-центр Centaur Plaza и разорвались в районе стадиона "Донбасс Арена". 

Вначале оккупанты заявили, что в результате обстрелов погибло шесть человек, затем уточнили, что подтверждена гибель троих и ранение 14. Среди погибших – коллаборантка, "депутат народного совета ДНР" Мария Пирогова, сообщил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в Telegram. По данным ДАН, в момент обстрела она была в районе ЦУМ. С 2016 года Пирогова как участница террористической группировки "ДНР" находилась в базе центра "Миротворец". 

Местные жители рассказали "BBC News Україна", что в последние дни обстрелы Донецка усилились. 

"Обстрелы такие, что два дня не выходила из дома, раньше такого не было", – сказала журналистам местная жительница. 

Оккупанты обвинили в обстреле украинскую армию. Украинские власти события в Донецке не комментировали. Но живущий в Киеве донецкий журналист Денис Казанский проанализировав снимки, сделанные на месте обстрелов, предположил, что огонь вели из оккупированной Макеевки.

"Рашисты обстреливают город со стороны временно оккупированной Макеевки, но при этом они продолжают утверждать, что это ВСУ ведут обстрел. Но им давно не верят даже местные жители, которые сами видят, какие стороны жилых домов подвергаются обстрелу. На видео яркий пример прилета мины в восточную сторону многоэтажки. Со стороны позиций ВСУ мина туда никак прилететь не может", – написал в Telegram Казанский. 

Он опубликовал еще одно видео, на котором зафиксировано повреждение дома на улице 50-летия СССР. 

"Четко и без вариантов удар со стороны Макеевки. Прямое попадание в восточный фасад дома по улице 50-летия СССР. Такой прилет со стороны украинских позиций в Авдеевке или Марьинке исключен. И это видит и понимает любой дончанин. Вот просто интересно, что об этом скажут пропагандисты?" – написал журналист.

Контекст:

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. 

Украинские власти неоднократно заявляли о планах освободить все оккупированные Россией территории, в том числе Донецк

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Донецк, Украина, Макеевка, Денис Казанский, Денис Пушилин, Донбасс Арена, РСЗО, ДНР, обстрелы, война России против Украины
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