Оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Купянске, Золочеве и Очакове, ВСУ поразили пять пунктов управления РФ – Генштаб

Об этом в Facebook в 18.24 проинформировал Генштаб ВСУ.
"В очередной раз ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков", – говорится в сообщении.
При этом сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергосистемы и критической инфраструктуре по всей территории Украины, указали в Генштабе.
Отмечается, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на девяти направлениях, в частности на запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 22 населенных пунктов, а на херсонском – 17.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили пять пунктов управления, восемь районов сосредоточения личного состава, а также район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника, подчеркнули в Генштабе.
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