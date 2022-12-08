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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Купянске, Золочеве и Очакове, ВСУ поразили пять пунктов управления РФ – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника, отметили в Генштабе
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в течение суток 8 декабря нанесли два ракетных и три авиаудара, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Об этом в Facebook в 18.24 проинформировал Генштаб ВСУ.

"В очередной раз ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков", – говорится в сообщении.

При этом сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергосистемы и критической инфраструктуре по всей территории Украины, указали в Генштабе.

Отмечается, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на девяти направлениях, в частности на запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 22 населенных пунктов, а на херсонском – 17.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили пять пунктов управления, восемь районов сосредоточения личного состава, а также район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника, подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, столкновение, Очаков, энергосистема, Золочев
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