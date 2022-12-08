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Оккупанты проводят реорганизацию подразделений в Луганской области и не платят компенсацию за погибших – Генштаб ВСУ

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После проведения реорганизации отдельных подразделений родственникам погибших оккупантов отказывают в начислении компенсации, отметили в Генштабе ВСУ
После проведения реорганизации отдельных подразделений родственникам погибших оккупантов отказывают в начислении компенсации, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о случаях отказа в обещанных выплатах родственникам погибших оккупантов на временно захваченных территориях Луганской области.

Соответствующее сообщение опубликовано в вечерней сводке Генштаба в Facebook 8 декабря.

"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 млн российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uJ3ZRZN7zh4scFvZKT2Vdgg4D78q2Gp8tnkzsTfW6Zr3ferWxtHFkxVUCmSxg7r1l

7 декабря спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 8 декабря, общее число потерь РФ в личном составе превысило 93 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, выплаты, погибшие, компенсация, потери армии России, российские оккупанты
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