Оккупанты проводят реорганизацию подразделений в Луганской области и не платят компенсацию за погибших – Генштаб ВСУ

После проведения реорганизации отдельных подразделений родственникам погибших оккупантов отказывают в начислении компенсации, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Соответствующее сообщение опубликовано в вечерней сводке Генштаба в Facebook 8 декабря.

"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 млн российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований", – говорится в сообщении.

7 декабря спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию.

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