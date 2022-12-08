Оккупанты проводят реорганизацию подразделений в Луганской области и не платят компенсацию за погибших – Генштаб ВСУ

Соответствующее сообщение опубликовано в вечерней сводке Генштаба в Facebook 8 декабря.
"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 млн российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований", – говорится в сообщении.
7 декабря спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 8 декабря, общее число потерь РФ в личном составе превысило 93 тыс. человек.