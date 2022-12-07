Жданов о битве на Донбассе: Россия пошла ва-банк

Оккупанты ввязались в битву на Донбассе и не могут остановиться и перебросить войска на другое направление, отметил Жданов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Такое мнение 6 декабря в YouTube высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, сравнив битву на Донбассе с последним наступлением немецкой армии под командованием Эриха Людендорфа весной 1918 года во время Первой мировой войны.

"У меня создается впечатление, что Генеральный штаб Российской Федерации уже начал такую операцию и начал ее на Донбассе. Смотрите, что сейчас происходит на Донбассе, на мой взгляд. Они ввязались в эту битву на Донбассе, уперлись в Бахмут, Авдеевку, Соледар, Пески. Там они сосредоточили основные усилия. На остальных участках у них нет сил, они сидят и молятся, чтобы мы не перешли в наступление. Потому что наступательного потенциала у них нет больше нигде", – отметил Жданов.

По его словам, свою группировку войск из-под Херсона россияне бросили в основном на донецкое направление – лишили сами себя возможности маневра.

"Они не могут поменять основной вектор наступления на сегодняшний день, поэтому они так давят. Они пошли ва-банк. Фактически у них вот эта битва уже идет, как в 1918 году у Людендорфа. Они в нее ввязались и не могут остановиться и перебросить войска на другое направление. Потому что это потребует времени и сил. Как только они остановятся – мы перейдем в контрнаступление", – подчеркнул Жданов.

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