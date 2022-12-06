Оккупанты пытаются наступать на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

Бои продолжаются на юге и востоке Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, ведет разведку", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что обороняется противник на купянском и новопавловском направлениях, а на запорожском "пытается улучшить тактическое положение".

"На херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровки, Золотой Балки, Дудчан, Белогрудово Херсонской области и города Херсона", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Утром 6 декабря декабря Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях.