ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бои продолжаются на юге и востоке Украины
Бои продолжаются на юге и востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В войне против Украины российская армия сосредоточилась на атаках в Донецкой области. Об этом проинформировал 6 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, ведет разведку", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что обороняется противник на купянском и новопавловском направлениях, а на запорожском "пытается улучшить тактическое положение".

"На херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровки, Золотой Балки, Дудчан, Белогрудово Херсонской области и города Херсона", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02K57me9BNasv3G2Q4MMyBUL16jBXT4kPYRqYDkD8Vd9hFWD8xxos6t6YTG5nTYhXl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 6 декабря декабря Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Авдеевка, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ПВО
Ротару отреагировала на успехи ПВО
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (193057)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (92366)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (46785)
4
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (37914)
5
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (37108)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (34694)
7
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (33795)
8
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (27031)
 
 
 
 