Оккупанты пытаются наступать на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, ведет разведку", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что обороняется противник на купянском и новопавловском направлениях, а на запорожском "пытается улучшить тактическое положение".
"На херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровки, Золотой Балки, Дудчан, Белогрудово Херсонской области и города Херсона", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 6 декабря декабря Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".