В Донецкой области дезертировала часть оккупантов, командование приказало их ликвидировать – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты дезертировали с оружием Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"30 ноября в районе Верхнеторецкого Донецкой области выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Среди них 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей".

"По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены", – подчеркнули украинские военные.

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