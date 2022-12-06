В Донецкой области дезертировала часть оккупантов, командование приказало их ликвидировать – Генштаб ВСУ

"30 ноября в районе Верхнеторецкого Донецкой области выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Среди них 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей".
"По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 6 декабря, составили около 92 200 человек личного состава.