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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области дезертировала часть оккупантов, командование приказало их ликвидировать – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты дезертировали с оружием
В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты дезертировали с оружием
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе дезертировали более 20 российских оккупантов, большинство из которых – бывшие заключенные. Об этом проинформировал 6 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"30 ноября в районе Верхнеторецкого Донецкой области выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Среди них 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей".

"По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02K57me9BNasv3G2Q4MMyBUL16jBXT4kPYRqYDkD8Vd9hFWD8xxos6t6YTG5nTYhXl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 6 декабря, составили около 92 200 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, заключенные, дезертирство, война России против Украины, Верхнеторецкое, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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