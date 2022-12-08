Украинские защитники за сутки уничтожили около 340 оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом в Telegram проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Другие потери противника выглядят так:
- танки – 2937 (+2);
- боевые бронированные машины – 5911 (+2);
- артиллерийские системы – 1925 (+2);
- РСЗО – 395;
- средства ПВО – 211;
- самолеты – 281;
- вертолеты – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2);
- крылатые ракеты – 592;
- корабли / катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4528 (+2);
- специальная техника – 164.
Контекст:
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.