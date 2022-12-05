Силы обороны Украины уничтожили в оккупированном Мариуполе две российские С-300 – мэрия

Со второй половины мая Мариуполь находится в оккупации Фото: ЕРА

По его словам, в ночь с 3 на 4 декабря Вооруженные силы Украины накрыли огнем одно из мест базирования противовоздушной обороны оккупантов. Разбиты две ракетные установки, другая военная техника россиян и личный состав.

"Имеем подтверждение “с земли” от мариупольского Сопротивления по поражению не менее двух систем ПВО С-300 и двух колесных единиц военной техники. Относительно уже не живой силы – кто вообще ее считает", – написал он.