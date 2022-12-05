Силы обороны Украины уничтожили в оккупированном Мариуполе две российские С-300 – мэрия

По его словам, в ночь с 3 на 4 декабря Вооруженные силы Украины накрыли огнем одно из мест базирования противовоздушной обороны оккупантов. Разбиты две ракетные установки, другая военная техника россиян и личный состав.
"Имеем подтверждение “с земли” от мариупольского Сопротивления по поражению не менее двух систем ПВО С-300 и двух колесных единиц военной техники. Относительно уже не живой силы – кто вообще ее считает", – написал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
С 24 февраля по 5 декабря Силы обороны Украины уничтожили 91 690 российских оккупантов и 211 средств ПВО.