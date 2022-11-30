В Мариуполе оккупанты начали сносить исторические дома времен позапрошлого столетия – советник мэра

"На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест. Несмотря на разговоры, о "восстановлении истории города", уже первые настоящие исторические дома времен позапрошлого столетия идут под снос. Впервые – одноэтажные дома частной застройки. Которые мешают только внешнему виду, а создают угрозу разве что пропаганде. Среди этих домов есть так называемые "купеческие дома", которые хранят подлинную историю Мариуполя", – написал он.
Андрющенко напомнил, что в этих домах в прошлом году мариупольский проект восстановления исторических дверей "Двери имеют значение" реставрировал за счет пожертвований от жителей города историческую дверь позапрошлого столетия.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".