В Мариуполе оккупанты начали сносить исторические дома времен позапрошлого столетия – советник мэра

"На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест. Несмотря на разговоры, о "восстановлении истории города", уже первые настоящие исторические дома времен позапрошлого столетия идут под снос. Впервые – одноэтажные дома частной застройки. Которые мешают только внешнему виду, а создают угрозу разве что пропаганде. Среди этих домов есть так называемые "купеческие дома", которые хранят подлинную историю Мариуполя", – написал он.

Андрющенко напомнил, что в этих домах в прошлом году мариупольский проект восстановления исторических дверей "Двери имеют значение" реставрировал за счет пожертвований от жителей города историческую дверь позапрошлого столетия.