ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты начали сносить исторические дома времен позапрошлого столетия – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне уничтожают исторические здания Мариуполя
Россияне уничтожают исторические здания Мариуполя
Фото: mrpl.city

Россияне продолжают уничтожать исторический центр оккупированного Мариуполя Донецкой области. Они взялись за снос купеческих домов, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко 30 ноября в Telegram.

"На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест. Несмотря на разговоры, о "восстановлении истории города", уже первые настоящие исторические дома времен позапрошлого столетия идут под снос. Впервые – одноэтажные дома частной застройки. Которые мешают только внешнему виду, а создают угрозу разве что пропаганде. Среди этих домов есть так называемые "купеческие дома", которые хранят подлинную историю Мариуполя", – написал он.

Андрющенко напомнил, что в этих домах в прошлом году мариупольский проект восстановления исторических дверей "Двери имеют значение" реставрировал за счет пожертвований от жителей города историческую дверь позапрошлого столетия.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".

Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, дом, российские оккупанты, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (185844)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (156388)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (118589)
4
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (86976)
5
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (71060)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (68697)
7
Никитюк показала свое авто. Фото (68134)
8
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (54513)
 
 
 
 