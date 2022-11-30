В Мариуполе замерзают люди, оккупанты устраивают "холодомор" – горсовет

Горсовет опубликовал фото, которые сделали жители Мариуполя дома на Морском бульваре, 66. Вместо окон – обычная пленка.

"Оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. Сначала они целенаправленно расстреляли тысячи домов, а теперь устраивают настоящий "холодомор". Мариупольцы на собственном опыте ощущают все преимущества "русского мира", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.