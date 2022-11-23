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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рыженков: Мы вернемся в Мариуполь и обязательно отстроим символ Украины – "Азовсталь"

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Юрий Рыженков: "Азовсталь" символ, который нам нужно восстановить
Юрий Рыженков: "Азовсталь" – символ, который нам нужно восстановить
Фото: metinvest.media

Война с Россией закончится освобождением всех украинских территорий, после чего в деоккупированном Мариуполе будут восстановлены все предприятия, в том числе символ несокрушимости Украины – завод "Азовсталь". Такую уверенность выразил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью BBC Radio 4. Текстовую версию интервью компания опубликовала на своем сайте 23 ноября.

"После деоккупации мы вернемся в Мариуполь и начнем восстанавливать предприятия. Конечно, мы не будем отстраивать старую промышленность в ее довоенном формате. Мы будем строить там новую промышленность – более современную и экологичную. Что касается финансирования этого восстановления, то здесь мы ждем определенной помощи, например, от правительства и от репараций, которые мы получим от России", – отметил он.

Рыженков подчеркнул, что Украине после победы потребуется план восстановления типа плана Маршалла, который разрабатывали для восстановления Европы после Второй мировой войны, так как в стране будет большое количество предприятий, нуждающихся в восстановлении. В их числе – и "Азовсталь".

"Очень жаль, что "Азовсталь" прославилась не небоскребами в Лондоне или крейсерами в Средиземном море, которые построили из производимой на ней стали. Комбинат стал известен на весь мир тем, что был разрушен. Я думаю, что и мариупольцы, и все мы разделяем ощущение, что "Азовсталь" – символ, который нам нужно восстановить", – подчеркнул Рыженков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале ноября стартовал проект "Возрождение Мариуполя". К реализации этого плана присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса – компании СКМ и "Метинвест". Интерес также подтвердили мэры ряда европейских городов. Ожидается, что "Возрождение Мариуполя" станет самым масштабным проектом в Европе со Второй мировой войны.

Бизнесмен, акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что считает Мариуполь украинским городом, который обязательно будет освобожден от российской оккупации. Также он отмечал, что город будет возрожден и что лично в этом будет принимать участие.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, война, промышленность, оккупация, Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, война России против Украины, Юрий Рыженков, деоккупация, восстановление
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