Рыженков: Мы вернемся в Мариуполь и обязательно отстроим символ Украины – "Азовсталь"

"После деоккупации мы вернемся в Мариуполь и начнем восстанавливать предприятия. Конечно, мы не будем отстраивать старую промышленность в ее довоенном формате. Мы будем строить там новую промышленность – более современную и экологичную. Что касается финансирования этого восстановления, то здесь мы ждем определенной помощи, например, от правительства и от репараций, которые мы получим от России", – отметил он.

Рыженков подчеркнул, что Украине после победы потребуется план восстановления типа плана Маршалла, который разрабатывали для восстановления Европы после Второй мировой войны, так как в стране будет большое количество предприятий, нуждающихся в восстановлении. В их числе – и "Азовсталь".

"Очень жаль, что "Азовсталь" прославилась не небоскребами в Лондоне или крейсерами в Средиземном море, которые построили из производимой на ней стали. Комбинат стал известен на весь мир тем, что был разрушен. Я думаю, что и мариупольцы, и все мы разделяем ощущение, что "Азовсталь" – символ, который нам нужно восстановить", – подчеркнул Рыженков.

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