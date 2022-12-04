В Мариуполе оккупанты массово сносят многоэтажки – появились спутниковые снимки

"По всему Мариуполю сейчас сносят десятки многоэтажек, которые были разрушены или сильно повреждены в марте. Спутниковые снимки от 30 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.

Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Уничтожение жилых домов прокомментировал городской совет Мариуполя в Telegram.

"Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% руинами. Их в прямом смысле стирают с земли", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что во время осады от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов – это 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено 1356 многоэтажек, что составляет более 50%.

"Они не останавливаются на этом. Теперь разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем, уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь. Это очередное военное преступление от государства-террориста", – отмечается в сообщении.