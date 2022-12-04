ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты массово сносят многоэтажки – появились спутниковые снимки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты активно сносят дома в Мариуполе
Оккупанты активно сносят дома в Мариуполе
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Россияне массово сносят многоэтажные дома в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar Technologies в Twitter 2 декабря.

"По всему Мариуполю сейчас сносят десятки многоэтажек, которые были разрушены или сильно повреждены в марте. Спутниковые снимки от 30 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.

Уничтожение жилых домов прокомментировал городской совет Мариуполя в Telegram.

"Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% руинами. Их в прямом смысле стирают с земли", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что во время осады от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов – это 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено 1356 многоэтажек, что составляет более 50%.

"Они не останавливаются на этом. Теперь разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем, уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь. Это очередное военное преступление от государства-террориста", – отмечается в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".

Теги: Донецкая область, Мариуполь, жилье, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (305040)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (102410)
3
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (77186)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (56329)
5
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (51732)
6
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (46980)
7
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (39343)
8
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко (28218)
 
 
 
 