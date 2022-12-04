В Мариуполе оккупанты массово сносят многоэтажки – появились спутниковые снимки

"По всему Мариуполю сейчас сносят десятки многоэтажек, которые были разрушены или сильно повреждены в марте. Спутниковые снимки от 30 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.
Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022
Уничтожение жилых домов прокомментировал городской совет Мариуполя в Telegram.
"Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% руинами. Их в прямом смысле стирают с земли", – говорится в сообщении.
В горсовете напомнили, что во время осады от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов – это 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено 1356 многоэтажек, что составляет более 50%.
"Они не останавливаются на этом. Теперь разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем, уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь. Это очередное военное преступление от государства-террориста", – отмечается в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".