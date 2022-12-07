Российские оккупанты готовят контрнаступление в Луганской области, возможно – на купянском направлении – ВСУ

У россиян есть "сумасшедшая" идея наступления на Купянск, предположил 6 декабря Гайдай Скриншот: FREEДOM. LIVE / YouTube

Об этом 7 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Действительно, россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем… и активно этому противодействуем в районе Сватово и других районах, где они пытаются контратаковать", – сказал он.

Череватый отметил, что "ситуация сложная, но под контролем".

"Мы видим все их действия", – подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предположил 6 декабря, что у россиян есть идея наступления на Купянск Харьковской области, которую он назвал "сумасшедшей".

"Я уже ничему не удивлюсь из выходок российского командования. Такое впечатление, что планируется попытка контрнаступления. Но у них через день происходит "бавовна", подрываются и скопления техники, и здания, где они сделали казармы. Причем это происходит возле Сватово во всех небольших селах", – проинформировал он.