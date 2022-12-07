Российские оккупанты готовят контрнаступление в Луганской области, возможно – на купянском направлении – ВСУ

Об этом 7 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Действительно, россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем… и активно этому противодействуем в районе Сватово и других районах, где они пытаются контратаковать", – сказал он.
Череватый отметил, что "ситуация сложная, но под контролем".
"Мы видим все их действия", – подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предположил 6 декабря, что у россиян есть идея наступления на Купянск Харьковской области, которую он назвал "сумасшедшей".
"Я уже ничему не удивлюсь из выходок российского командования. Такое впечатление, что планируется попытка контрнаступления. Но у них через день происходит "бавовна", подрываются и скопления техники, и здания, где они сделали казармы. Причем это происходит возле Сватово во всех небольших селах", – проинформировал он.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.