В России распространяют фейки о якобы вознаграждении за уничтожение оккупантов в Украине – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 8 декабря, силы обороны Украины с 24 февраля уничтожили более 93 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 8 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На территории Российской Федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил РФ от $700 до $1 тыс.", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)