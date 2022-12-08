В России распространяют фейки о якобы вознаграждении за уничтожение оккупантов в Украине – Генштаб ВСУ

Об этом 8 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"На территории Российской Федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил РФ от $700 до $1 тыс.", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 8 декабря, общее число потерь РФ в личном составе превысило 93 тыс. человек.