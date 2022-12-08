За сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 15 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Противник нанес семь ракетных и 16 авиационных ударов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ВСУ держали оборону в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Противник нанес семь ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем", – говорится в утренней сводке Генштаба.