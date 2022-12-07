Украинская армия поразила 20 объектов оккупантов, в том числе пункты управления – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что украинская армия сбила запущенный россиянами иранский ударный беспилотник Shahed-136.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 7 декабря, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 92 740 человек личного состава.