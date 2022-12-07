Украинская армия поразила 20 объектов оккупантов, в том числе пункты управления – Генштаб ВСУ

Пункты управления врага поразили артиллеристы и ракетчики ВСУ, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что украинская армия сбила запущенный россиянами иранский ударный беспилотник Shahed-136.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов", – объяснили в ВСУ.

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