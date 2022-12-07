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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия поразила 20 объектов оккупантов, в том числе пункты управления – Генштаб ВСУ

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Пункты управления врага поразили артиллеристы и ракетчики ВСУ, отметили в Генштабе
Пункты управления врага поразили артиллеристы и ракетчики ВСУ, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за сутки поразили 20 российских военных объектов в Украине. Об этом проинформировал 7 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что украинская армия сбила запущенный россиянами иранский ударный беспилотник Shahed-136.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0SWy7AAu7QMdxZP73fyrSmV3tzkke5yXsq91VkN6JcMWz4erDLm4MB9HdoWqhKs7fl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 7 декабря, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 92 740 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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